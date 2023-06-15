ظهر مشهور منصات التواصل الاجتماعي “شهاب الملح”، في مقطع فيديو يبكي من خلاله على واقعة سجن الممثلة السورية مشهورة سناب شات مروة راتب ، مطالبًا بالإفراح عنها.

وجاء الملح وهو يبكي مطالبًا الإفراج عن مروة، قائلاً:” أحس وكأن أختي بالسجن”، وناشد أهل الإمارات أن يسامحوا مروة .

وأضاف:” أدري إن مروة غلطانة ولكن سامحوها هذه المرة، أعطوها فرصة وما رح تعيد هالغلطة مرة ثانية، اتمنى أنكم تسامحوها .”

مروة راتب التي تحظى دائما باهتمام الكثير من الأشخاص، بعد أن تم الإعلان عن سجنها انتشر الفضول بين جمهورها نحو معرفة ما هو سبب سجنها الذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن .

وقدمت الفنانة العديد من الأعمال الفنية “مسلسلات، مسرحيات، وأداء صوتي” وكانت قد نجحت في تحقيق شهرة من خلال أدائها الذي نال إعجاب العديد من المتابعين.