أوضح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت عربية مدى إمكانية أن نكون من صُناع التقنية في المملكة.

وقال السبع :” الأمر أصبح ممكن بشكل كبير خاصة مع اتساع المعرفة عند الناس، وكذلك لوجود الطابعات ثلاثية الأبعاد والتي سهلت بشكل كبير على الشركات الموجودة في المملكة أن تفعله”.

وأضاف ” وجود تقنية مثل تقنية ثلاثية الأبعاد وبنية تحتية مساعدة للمستثمر أو للشركات الناشئة لتبدأ تصنع بعض المنتجات لدينا بالسعودية وغيرها من الأمور ساهمت في الدفع للأمام، وبدأنا نرى بعض الأشياء فالأمر وارد وليس مستبعد “.