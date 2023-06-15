اعتاد المواطن فهد الهاملي على استضافة مئات الحجاج القادمين برا بالولائم والقهوة السعودية في مزرعته بمحافظة ‎المجمعة.

وقال فهد الهاملي: استقبالنا لحجاج بيت الله الحرام نابع من الاخوة الدينية والمحبة لله وفي الله، كما يعكس نظرة الشعوب لبعضها.

وتابع: الاستقبال للحجاج يجعل الشعوب متقاربين إلى بعضهم في هذه المقابلات وهذه المناسبات الطيبة.