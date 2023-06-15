اعتاد المواطن فهد الهاملي على استضافة مئات الحجاج القادمين برا بالولائم والقهوة السعودية في مزرعته بمحافظة المجمعة.
وقال فهد الهاملي: استقبالنا لحجاج بيت الله الحرام نابع من الاخوة الدينية والمحبة لله وفي الله، كما يعكس نظرة الشعوب لبعضها.
وتابع: الاستقبال للحجاج يجعل الشعوب متقاربين إلى بعضهم في هذه المقابلات وهذه المناسبات الطيبة.
"فهد الهاملي" مواطن سعودي يستضيف سنويا مئات الحجاج القادمين برا بالولائم والقهوة #السعودية في مزرعته بمحافظة #المجمعة#العربية_في_الحج@NawafAzizN pic.twitter.com/ig9kIG980L
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 15, 2023
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