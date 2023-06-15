قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، على 11516، وبقيمة بلغت 9 مليار ريال.

وأضاف أنه قد تحدثت الأسبوع الماضي عن أهمية العودة فوق متوسط الـ 200 يوم، وعن أهمية التقاطع الذهبي الذي حصل للمؤشر.

وأكد أنه حدث بعد ذلك صعود قوي ومجزي ، وقد وصل إلى الهدف الأول عند 11520 والذي أيضا تحدثت عنه في التحليل السابق، والآن ما يحصل من تهدئة هو طبيعي لأخذ العزم والصعود مجددًا للوصول للهدف الثاني الذي يقع قرب 11750 ومن عندها سيكون له تحديث للسوق والمؤشر.

ونوه بأن ما يهم الآن للأسبوع القادم هو المحافظة على الدعم 11450-11350 لكي يواصل الصعود للهدف 11750 ولا يتحول إلى السلبية.



