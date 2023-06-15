كشفت المحامية لينة الفوزان، عن عقوبة التصرف بمال كبار السن من خلال إساءة الاستخدام.

وقالت لينة الفوزان: هناك عقوبات جنائية لمن يسيء لكبار السن، موضحة أن العقوبة قد تصل للسجن والغرامة.

وتابعت: تشكل أيضا لجنة لإيقاع العقوبات على دور الرعاية أو جهة حكومية في عدم القيام بدورها وعدم الالتزام بمواد النظام بشكل عام، مضيفة: هذا النظام حصر جميع الاخلالات التي تحدث تجاه كبار السن.