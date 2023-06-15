كشفت المحامية لينة الفوزان، عن عقوبة التصرف بمال كبار السن من خلال إساءة الاستخدام.
وقالت لينة الفوزان: هناك عقوبات جنائية لمن يسيء لكبار السن، موضحة أن العقوبة قد تصل للسجن والغرامة.
وتابعت: تشكل أيضا لجنة لإيقاع العقوبات على دور الرعاية أو جهة حكومية في عدم القيام بدورها وعدم الالتزام بمواد النظام بشكل عام، مضيفة: هذا النظام حصر جميع الاخلالات التي تحدث تجاه كبار السن.
فيديو | المحامية لينة الفوزان: عقوبة التصرف بمال كبار السن السجن والغرامة وتشمل العقوبات دور السن#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7Q4QfHj7Mr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً