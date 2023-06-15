تحدث مهاجم فريق الخليج، البرازيلي موراتو، عن المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق نادي النصر، والتي شارك فيها لاعب الأخير كريستيانو رونالدو خلال منافسات دوري روشن في الموسم المنصرم.

وقال موراتو:”سأحكي لأبنائي بأنني لعبت ضد كريستيانو رونالدو و صنعت هدف أمامه”، وذلك بحسب تصريحاته في تصريحات لشبكة “ESPN”.

وأكد أن اللحظة التي أحرز فيها الهدف في مرمى النصر كانت لحظات تاريخية عاشها لأنه لعب ضد واحد من أعظم لاعبي كرة القدم وهو رونالدو.

وأكد أن من الموسم المقبل سيكون دوري روشن أكثر إثارة نظرا لوجود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونغولو كانتي.

يذكر أن المباراة التي جمعت بين النصر والخليج انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.