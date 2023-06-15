كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مبادرة سيتم إطلاقها قريبا.

وقال إنه سيكون هناك دعم لأي مدرب وطني يحصل على عقد تدريبي خارج المملكة بحوافز جدًا مغرية.

وأكد أن هذه المبادرة ستطبق مع بداية الموسم الجديد، متطلعا إلى أن يكون هناك الكثير من المدربين المحليين الذين يتولون مهام تدريب فرق بالخارج.