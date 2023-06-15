أثار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي حالة من الجدل بين عدد من المواطنين، مقارنة بأسعار تذاكر الطيران الدولي.

وتفاعل نشطاء مع سعر تذكرة السفر من الرياض إلى إيطاليا ذهاب وعوده، الذي جاء بـ 82 ريال فقط وذلك مع طيران “ويز”، فيما جاء ثمن التذكرة من الرياض إلى أبها اتجاه واحد بسعر 1119 ريال.

وتذمر البعض من تلك الأسعار، خصوصا وأن فترة الصيف تشهد ازدحاما لمواطنين، وإقبالا كثيفا على المصايف لاستغلال الإجازات.

واعترض النشطاء على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خاصة أن بداية إجازة نهاية العام الدارسي تبدأ هذا العام ٤ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، أي بالتزامن مع توافد الحجيج على المشاعر المقدسة، ما يعني أن حركة الطيران تشهد كثافة عالية.

وقال أحد النشطاء: “آخر يوم اختبارات للطلاب ٣ اشخاص بالغ وطفل ورضيع تجاوزت الألف ريال من الرياض لأبها وشيكت على كذا موقع مافي بينهم اختلاف الا شي بسيط”، فيما قال آخر: “اسعار الطيران الداخلي مبالغ فيها بشكل”.