أفاد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عن الصورة المرفقة في ما يخص مدة مشروع عقبة شعار، والتاريخ الموضح الذي ينتهي بتاريخ 1445/9/21، هو تاريخ نهاية كافة أعمال العقد.

وأشار إلى أنه حسب المدة المعتمدة للمشروع لكامل الطريق الذي يمتد من عقبة شعار حتى محافظة محايل، ولا يمثل هذا التاريخ فترة الإغلاق للطريق المحددة بـ4 أشهر.

وأوضح أن فترة الإغلاق المحددة سيتم فيها الانتهاء من الأعمال الحرجة وذات الجهد الكبير الذي يتطلب العمل فيه إغلاق الحركة المرورية للعمل بالطريق، وبعد إنجاز تلك الأعمال خلال مدة الإغلاق سيتم استكمال باقي أعمال المشروع.