وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة ‎الجمعة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة ٢٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ وحتى نهاية موسم الحج بجميع المساجد المهيأة إضافة للجوامع الرسمية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة ليصل العدد لـ 554 جامعًا ومسجداً في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وذلك تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام واستيعاب الأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.