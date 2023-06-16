كشف أحد الاستشاريين المتخصصين بالنساء والتوليد عن الحقوق الصحية للمراة الحامل التي تعرضت للتعنيف خلال الولادة.

وذكر أحمد الأيوبي، استشاري نساء وتوليد طب الأمومة والولادات الحرجة، أن من حق المرأة الحامل التي تعرضت للتعنيف أثناء الولادة أن ترفع شكوى سواء لفظي أو جسدي، كما يحق لها الاستعانة بطبيب أو مسؤول أعلى للحصول على حقوقها، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الاستهتار بألم الولادة من قبل الأشخاص حول المرأة الحامل مشكلة كبيرة، وأن التعنيف والصوت المرتفع غير مقبول للتعامل معها تماما.

وشدد على أهمية أن تجري المرأة الحامل متابعة طبية خلال أشهر الحمل للتعرف على الطاقم وغرفة الولادة لتحقيق الألفة مع طاقم التوليد، وكذلك أن تتعرف على كيفية عملية الولادة.

د. أحمد الأيوبي – استشاري نساء وتوليد طب الأمومة والولادات الحرجة: متابعة الحوامل ضرورية جدا خلال أشهر الحمل للتعرف على الطاقم وغرفة الولادة لتحقيق الألفة مع طاقم التوليد @aalayoubi2#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8z4f75KqRX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023

أتمنى أن تكون إبرة الظهر مشمولة في كل باقات الولادة وليست إضافية..

د. أحمد الأيوبي: الاستهتار بألم الولادة من قبل الأشخاص حول المرأة الحامل مشكلة كبيرة.. والتعنيف والصوت المرتفع غير مقبول للتعامل معها تماما @aalayoubi2#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/CprT2i6S2J — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023