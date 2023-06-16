أكد طه بن محمد القرهدي، والد ” بندر القرهدي ” ، أن حقهم قد وصل وذلك بعد تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق قاتل ابنه ” بندر القرهدي ” ، حيث قام بقتله حرقا عقب سكب البنزين على سيارته وهو بداخلها في جدة وأشعل النيران بها ، ما أسفر عن وفاته .

وقال والد بندر :” تلقيت خبر تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق قاتل بندر ، بفضل الله وعدالله قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيف الحق والعدل، وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي “. حسب “عٌكاظ” .

وأضاف :” الحمد لله حقي وصلني ، وقلت سابقا إن الفقيد له أب هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخ حازم صارم هو الأمير محمد بن سلمان لأخذ حقي، جزاكم الله خيرا، وشكرا لكل من دعمني من المواطنين وغيرهم ورحم الله ابني بندر”.