كشف عدد من المزارعين المتضررين ، من حريق بأكثر من 15 مزرعة بقرية “غمسي ” بالأحساء تفاصيل الحادث ، والأضرار التي لحقت بهم ، عقب أن تسبب خطأ بشري في نشوب حريق كلف المزارعين ضياع جهد استمر 80 عاما .

وأوضح أحد المزارعين المتضررين عبدالله الرضي :” ما رأيته بعيني شيء مٌحزن جدا ..هذه المزرعة بالذات اعتبرها مثل أولادي .. فأنا لا أجلس معهم كما أجلس بها وأراها يوميا “، بحسب تقرير لقناة ” الإخبارية” .

وقال متضرر آخر ” طاهر المنسف ” :” في ساعة إلا ربع خلصت المزرعة ، عمري 68 عام ، ومنذ كان عمري 15 سنه وأنا بهذا المكان .. كان هناك حريق في مزرعة بسبب مخلفات النخيل بها ، وساعد الهواء وحرارة الجو في انتقال الحريق بسرعة هائلة للمزارع الأخرى “.

وأضاف المزارع حجي النجيدي :” إن سرعة استجابة الدفاع المدني بالمعدات والأجهزة والخبراء والتقنية ، ساعدت في تقليل نسب الخسائر بين المزارعين ، وأيضا ساعدت مبادرات رجال الأعمال في التشجير بتقليل الخسائر” .

وأكد جعفر الجبران ناشط زراعي :” أنه هناك حاويات خاصة لحرق مخلفات النخيل في الفروع الزراعية ، وتشرف عليها المؤسسة العامة للري ، وهذا يٌساهم في تقليل الحرائق والتشوه البصري .