علقت أمريكية تحضر رسالة الماجستير تخصص علم النفس بجامعة الملك سعود، على إقامتها في المملكة منذ عاملين ، مؤكدة أنها سعيدة بالإقامة لأنها تسكن في أحسن مكان في الدنيا.

وقالن الأمريكية خلال مقطع فيديو، أنها لا تريد مغادرة السعودية، قائلة:”أنا أسكن في أحسن مكان في الدنيا، أبغى أجلس هنا”.

وأضافت خلال ردها على سؤال من متابعيها بشأن عدم سفرها إلى أمريكا أو السفر خارج المملكة:”أبغى أشوف أماكن كثير في السعودية، مثل الجنوب والمنطقة الشرقية، وبعد ما أشوف كل أماكن السعودية ممكن أفكر أقضي إجازة برا السعودية”.