طبق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل، مقولة قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، وذلك خلال حضوره حفل اختتام الأنشطة الطلابية.

و فاجأ أمير حائل الحضور في حفل اختتام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الحالي 1444هـ جامعة حائل عندما طلب من أعضاء التدريس بالطلوع على مسرح الحفل.

وقام سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالنزول من المسرح وطلب من الحضور التصفيق لهم معه، ما يعكس حرص أمير منطقة حائل و تأكيده باستمرار أهمية التحفيز والتشجيع لترسيخ مفهوم التميز والإبداع والجودة في المخرجات التعليمية في ضوء رؤية 2030 .