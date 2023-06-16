‏تزوج غبريال فيلا أحد أشهر المحامين وأغناهم في أمريكا من فتاة تدعى كريستينا رغم أنه يكبرها بـ 30 سنه وأنجب منها ابنه الوحيد.

‏الفتاة البالغة كانت في عمر الـ 30 بينما فيلا في عمر الـ 60، وعاشت معه 20 سنه كاملة متنقلة بين أمريكا وباريس، وعاشت حياة فارهة وفاخرة و بعد تقدمه في السن طلبت منه الطلاق لكى تستولى على ملايين الدولارات.

‏ولكن المفاجأة كانت أنها مطلقة منذ 20 عام حيث أن غبريال محامي ذكي وصاحب دهاء .

‏صاحب الـ 60 عامًا طلقها أثناء سفرهم معًا إلى الدومينكان بعد 4 شهور من زواجهم، وذلك لأن هذا البلد يمنح الطلاق من جهة واحدة واستمر معها 20 سنه وكان يعلم أنه سيأتى يوم وتطلب فيه الطلاق؛ لتستولى على امواله، ولذلك سبقها وطلقها قبل 19 سنه و 8 أشهر .

يُذكر أن فيلا محامي من مدينة نيويورك الأميركية إشتهر بمكره وذكائه ممّا جعله محامياً ناجحاً جداً، وهو من أغنى المحامين في نيويورك وأشهرهم، والتقى بكريستينا كارتر في عام 1994 في منزل أحد الأصدقاء خلال احتفال في نيويورك ووقعا في الحب وتزوجا .