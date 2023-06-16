أوضح استشاري القلب الدكتور منور العنزي، الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الصباح، والوقت الأنسب لتناول دواء الضغط.

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: احرص من طفرة الضغط الصباحية”، لافتًا أن معظم الأبحاث تشير إلى أن ارتفاع الضغط صباحًا من الساعة 6 إلى الساعة 10 يزيد من خطر حدوث الجلطات سواء في القلب أو الدماغ.”

وأفاد بأن الأسباب المحتملة لارتفاع الضغط صباحًا تشمل، زيادة نشاط الجهاز السمبثاوي أثناء تلك الفترة حيث أنه الجهاز المسؤول عن زيادة حدة ضخ القلب ومستوى النبض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم كفائة الأدوية لدى الكثيرين من مرضى الضغط، وذلك عند استخدام أدوية مفعولها لايغطي 24 ساعة، وإصرار بعض الأطباء على استخدام علاج واحد فقط للضغط لمريض قد يحتاج لعلاجين، وإعطاء جرع متدنية من علاج الضغط.

وأضاف: “لايبدو أن وقت تناول العلاج مهم بهذا الخصوص بقدر أهمية تغطية العلاج لكامل الأربع وعشرون ساعة. ”

وتابع: “احرص على قياس الضغط صباحًا، وأفضل وقت هو بعد الاستيقاظ بربع ساعة وقبل الإفطار وتناول الأدوية.”