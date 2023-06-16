ناشد المحامي نايف المرشدي، المواطنين والمقيمين الذين يعلموا أن هناك شخصا موقوفًا بشكل خاطئ أو في مكان غير مخصص لإيقافه أن يتقدموا بالبلاغ إلى الجهات المختصة .

وقال المرشدي خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” نشكر سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الأنظمة التي كفلت الالتقاء بالموقوفين بالسجن والاستماع لهم وقت الدوام الرسمي بآلية معينة وطلب سابق لذلك.”

وأضاف:” يجب على كل مواطن ومقيم على علم أن هناك شخصًا موقوفًا بشكل خاطئ أن يتقدم بالبلاغ إلى الجهات المختصة “، لافتًا أنه لا يشترط أن يكون وليه أو مسؤولاً عنه.”