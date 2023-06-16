ناشد المحامي نايف المرشدي، المواطنين والمقيمين الذين يعلموا أن هناك شخصا موقوفًا بشكل خاطئ أو في مكان غير مخصص لإيقافه أن يتقدموا بالبلاغ إلى الجهات المختصة .
وقال المرشدي خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” نشكر سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الأنظمة التي كفلت الالتقاء بالموقوفين بالسجن والاستماع لهم وقت الدوام الرسمي بآلية معينة وطلب سابق لذلك.”
وأضاف:” يجب على كل مواطن ومقيم على علم أن هناك شخصًا موقوفًا بشكل خاطئ أن يتقدم بالبلاغ إلى الجهات المختصة “، لافتًا أنه لا يشترط أن يكون وليه أو مسؤولاً عنه.”
فيديو | المحامي نايف المرشدي: على كل مواطن ومقيم يعلم بأن هناك شخصا موقوفا بشكل خاطئ أو في مكان غير مخصص لإيقافه أن يتقدم بالبلاغ إلى الجهات المختصة ولا يشترط أن يكون وليه أو مسؤولا عنه#الإخبارية pic.twitter.com/OftLi9GIVx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2023
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