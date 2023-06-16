كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تجربتها القاسية مع مرض والدتها، موجهة رسالة عاطفية لجمهور حفلها الخيري الذي أحيته في الكويت.

وقدمت كرم شكر خاص لجمعية “سند” الخيرية، التي وقفت إلى جانبها في محنتها، قائلة :” بشكر جمعية سند الكريمة إنو كانوا واقفين حدي وقفت كبار ووقفت إنسانية، أنا شخصيًا ما كنت مصدقة إنو في بعد بالدني ناس بقدروا يمدوا إيدن لناس ويقولوا إنو إحنا بعد معكن، في هي اللحظة بالوجع يلي احنا كنا عايشين فيه مع والدتي، حسيت إنو ربنا بعتلي ناس”، لافتة أن كل إنسان يعاني من وجع ليختبر الله إيمانه.

وأضافت:” بفضل إيمانها بالله ومساعدة الناس، والأمل الذي تشبثت به في شفاء والدتها الكبيرة في السن، استطاعت الأخيرة الوقوف على قدميها مجددًا والعلاج من مرضها.”

والجدير بالذكر أن كرم قدمت باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل الجمهور وهتافاتهم، من بينها: “شغل موسيقى”، “وخليني شوفك”، و”كاريزما”، و”أنا بتنفس غرام “، كما قدَّمت كرم موال كويتي على خشبة المسرح.