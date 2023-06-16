أفادت وزارة الدفاع الكويتية، بأن 17 طالبًا من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف تعرضوا لحالات تسمم، فيما تحقق السلطات المختصة لمعرفة أسباب الواقعة.

وبدورها، أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، تعرض 17 طالبًا من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف، البالغ عددهم 644 طالبًا، والتي تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد إلى حالات “تسمم بسيطة”، وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية.

وعلى الفور اتخذت قيادة المعهد فور وقوع الحدث كافة الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.

وقامت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بتشكيل لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم؛ لمحاسبة الجهة المتسببة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها .