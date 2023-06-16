أحدثت تدوينات عدة للفنانة المصرية نهى العمروسي ضجة واسعة، حيث أكدت من خلالها أن المصريين القدماء ليسوا بناة الأهرامات، وأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني.

وقالت العمروسي في سلسلة تدوينات عبر حسابها على “فيسبوك” :” بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة أنتوا هتجزوا على سنانكم مني بس مش مهم”.

وأضافت: “أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول إن أجدادنا مش هم اللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلا، دي حكاية فوق خيالكم”.

وتابعت: “بس اللي مسيطرين على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دي، يلا اشتموني بسرعة وطلعوني جاهلة”.

وواصلت في التدوينات :” ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ 11 اللي Enki (إنكي هو أحد أهم الآلهة في الأساطير السومرية) كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دي كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين ولقوها في العراق”.

وأفادت الفنانة على حد قولها بأن البناة الحقيقيين للأهرامات ليسوا بشر ولا من الجنس البشري، وتابعت :” تماثيلهم العملاقة دة طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم”.