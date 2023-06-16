يحظى حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باهتمام كبير على الصعيد الشعبي والإعلامي في الصين أثناء الزيارة التي يقوم بها رفقة منتخب بلاده في إطار جولة آسيوية.

وكشف ميسي في وسائل الإعلام الصينية عن ترحيب المشجعين الصينيين به، بل وفاجأهم بأنه حاول التحدث بالصينية.

وانتشر مقطع فيديو لميسي خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق “دوان وو آن كانغ”، والتي تعني “مهرجان قارب تنين سعيد”، الأمر الذي نال إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع، وأشاد البعض به.

وعلى جانب آخر، وجد آخرون المقطع مثيرًا للمرح والضحك كون النجم الكروي وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية، ووصفه آخرون بأنه “أعظم متحدث بالصينية.”