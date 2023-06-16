أقدم ضابط شرطة كولومبي على ابتلاع قطع من النقود ليخفي أثار جريمته بعد أن قام رجل أعمال بالإبلاغ عنه بجرم ابتزازه مقابل مبلغ من المال.

وطالب الضابط بمدفوعات مقابل عدم اعتقال رجل الأعمال بتهم ملفقة، فانصاع الأخير لطلبه لكنه أبلغ لاحقا عن ابتزازه لوحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز في كولومبيا.

وفور وصول محققو وحدة مكافحة الفساد، سارع الضابط إلى ابتلاع النقود لمحو الأدلة، لكنه سرعان ما أدرك أنه قضم أكثر مما يستطيع مضغه عندما استقرت العملات في حلقه، مما أدى إلى سد مجرى الهواء وأصبح عاجزا عن التنفس.

وظهر الضابط وهو يتنفس بصعوبة ويتوسل ببراءته أثناء تواجده في سيارة شرطة، وتم نقله إلى المستشفى بعد أن ابتلع الأوراق النقدية، وأجريت له عملية لسحب القطع النقدية.