أعلن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أنه سيظل مع ناديه خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا علاقة له بمستقبله مع ناديه ولن يؤثر عليه، وذلك عقب إرسال رسالة إلى النادي لإبلاغه بعدم تمديد التعاقد لما بعد صيف 2024

وقال مبابي في مؤتمر صحفي أثناء تواجده مع منتخب بلاده: في اللحظة الحالية لا خيار أمامي سوى البقاء في باريس سان جيرمان، خطتي هي التواجد عندما يبدأ الموسم.

وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قضية مبابي وناديه ليقنعه بالبقاء، علماً بأن الرئيس ذاته ساهم في بقاء اللاعب الموهوب العام الماضي عندما كان على أعتاب الرحيل عن النادي العاصمي.

وعن ذلك قال كيليان: ماهو تأثير الرئيس ماكرون على مستقبلي؟ في عام 2023 .. “صفر”.