يصيح ملاك الإبل بكلمات متتالية غير مفهومة إلا أن جِماله تستوعب ذلك النداء وتتجاوب مع مالكها

ويؤكد أحد أصحاب الإبل في مهرجان جادة الإبل بتبوك أنه يستخدم كلمات معينة ينادي بها الإبل الخاصة به وهي بمثابة لغة التواصل بينه وبينهم

وانطلق أمس الخميس مهرجان جادة الإبل الذي أعلن عنه نادي الإبل ، بدءًا بجادة تبوك؛ الحدث الأول من نوعه لمهرجانات الإبل في المملكة ومنطقة الخليج، وذلك ضمن خطط نادي الإبل للوصولِ إلى شريحة مجتمعيّة جديدة.