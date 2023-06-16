أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وتحالف “أوبك+” هدفهما الرئيسي هو استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس أوبك في بغداد: “التوافق هو المبدأ الأساسي لـ”أوبك+” ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية”.

وأضاف ” “قرارات “أوبك+” في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي سيعيد لنا كـ”أوبك” و”أوبك+” ترتيب وضعنا الداخلي”.

وأشار إلى أن آليات “أوبك+” بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير “ستمكن من الاستمرار في المحافظة على دور “أوبك” و”أوبك+” الفاعل وتمكينهما من القيام بواجباتهما بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء”.

وتابع” تلك الآليات مُمكِّنة للأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول في أن تستثمر، وأيضا مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من سيستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات “أوبك+” القادمة”.