أفاد فريق البحرين فيكتوريوس، بأن طبيبًا أنعش قلب متسابق الدراجات السويسري جينو مادير الذي تم نقله للمستشفى على متن طائرة هليكوبتر، وذلك بعد سقوطه في وادٍ بالمرحلة الخامسة من سباق سويسرا.

وبدوره، أكد الفريق في بيان صحفي أن المتسابق مادير خرج عن الطريق أثناء نزول منحدر بالقرب من خط النهاية وسقط في وادٍ ضيق عميق قبل أن يعالجه طبيب السباق.

وأشار المنظمون إلى رقد المتسابق جينو مادير بلا حراك في الماء، مؤكدين أنه تم إنعاشه على الفور ونقله للمستشفى على متن الإسعاف الجوي، وحتى الآن لم تتضح خطورة إصابته بشكل كامل.

وكان الأمريكي ماجنوس شيفيلد متسابق إنيوس جريناديرز قد تعرض لحادث في نفس الموقع، وتم نقله للمستشفى بعد إصابته بكدمات وارتجاج في المخ.

والجدير بالذكر أنه تم الفوز بالسباق بعد أن نجح الإسباني خوان أيوسو في نزول 90 كيلومترًا في الساعة، في حين كان نجم السباق وبطل العالم ريمكو إيفينبويل أقل جرأة في سباقاته على المنحدرات.