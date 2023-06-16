وصل منذ قليل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في باريس، ليلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وجاءت زيارة ولي العهد للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ورئاسة وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، إضافة إلى المشاركة في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة “إكسبو 2030”

وسيجرى ولي العهد مناقشة العديد من القضايا المهمة أبرزها قضايا الطاقة المهمة للجانب الفرنسي، وتنويع الاقتصاد المهم أيضًا للجانب السعودي .

وتعد زيارة ولي العهد إلى فرنسا الثانية خلال أقل من عام، إذ بحث سموه في يوليو الماضي مع ماكرون، ملفات اقتصادية وسياسية مختلفة أهمها “استقرار أسواق الطاقة العالمية”، و”دعم سيادة لبنان” و “أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا” .