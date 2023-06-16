احتفلت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور بمناسبة اقتراب زفافها في حفل ضم صديقاتها المقرّبات.

وعلّقت الفاشينيستا اللبنانية على منشوراتها في “إنستغرام” قائلة : “كل انسان بهالدنيّي بيحقله يدوّر على السعادة ويكون عنده فرصة بالحياة بعد ما فشل بتجارب ماضية بس دائماً المهم إنو نوصل، مش مهم كم مرة منجرب أو كم مرة منفشل”.

وأضافت: “انا كنت محظوظة مرتين هالسنة، أول مرة بس الله كتبلي عمر جديد وشفيت من المرض”، في إشارة إلى انتصارها على مرض السرطان في تشرين الثاني الماضي.

وتابعت: “تاني مرّة لأني عم برتبط بالشخص اللي قلبي اختارو واللي بوجودو زهّرت روحي”.

واستطردت : “شكراً لكل يللي شاركوني مبارح بهالفرحة ولكل اللي تمنّولي السعاده والفرح واللي هنّي عيلتي التانية على مواقع التواصل”.