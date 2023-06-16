وُجهت اتهامات عدة للرئيس السابق لجهاز الرقابة بالشرطة البريطانية بارتكاب جرائم جنسية بينهم اغتصاب طفلة

وكان مايكل لوكوود (64 عاما)، قد استقال من منصب المدير العام للمكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) في ديسمبر الماضي. حيث وجهت له اليوم الجمعة تسع تهم بجرائم جنسية بعد تحقيق أجرته شرطة هامبرسايد.

وأفادت دائرة الادعاء الملكية إنه متهم بست تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق وثلاث جرائم اغتصاب ضد فتاة دون سن السادسة عشرة، يزعم أنها ارتكبت خلال الثمانينيات.

ومن المقرر أن يمثل لوكوود أمام محكمة هال الابتدائية في 28 يونيو بتهمة ست جرائم هتك العرض وثلاث جرائم اغتصاب، جميعها ارتكبت بين أكتوبر 1985 ومارس 1986.