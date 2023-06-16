اختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة كلمته بكلمات شعبية عراقية خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك في بغداد.

وتحتضن العاصمة بغداد، احتفالية الذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة الدول المصدِّرة للنفط “أوبك ” في قاعة الشعب، التي شهدت بتاريخ 14 أيلول في العام 1960 التوقيع من قبل خمس دول منتجة ومصدرة للنفط وهي: العراق والمملكة وإيران والكويت وفنزويلا، على الإعلان عن استقلالية القرار في إدارة الموارد النفطية وكسر احتكار الشركات الأجنبية” .