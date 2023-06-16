يعتبر الشعر تاج المرأة وسر جمالها وسحرها، ولذلك تقضي المرأة الكثير من الوقت للاهتمام بشعرها.

وتزيد قصة الشعر الجيدة من ثقة المرأة، وفي كثير من الحالات، تكون النساء ذوات الشعر الجيد أكثر جاذبية للرجال.

ويرى الرجال أن طول الشعر يأتي في مقدمة ترتيب السمات التي يجدونها أكثر جاذبية للجنس الآخر، حيث أن طول الشعر أول سمة تؤثر على العناية بالرجل وإثارته.

ويبحث الرجال عن سمات جسدية معينة لدى النساء ، مثل العيون الكبيرة، والشفاه المنتفخة، والأرداف المستديرة، إلى جانب الشعر الطويل، إذا اعتقدوا أنها علامة على الخصوبة والقوة.

ويعد الشعر الطويل من الصفات الأنثوية التي تجذب الرجال تحديدًا لأنه مختلف عن الذكوري، فلا يوجد شيء أكثر أنوثة من الشعر الطويل، فالرجال يحبون شعرك الطويل مثل الكعب والفساتين ، لأنه يبدو أنثوي.

كما أن الشعر الطويل بإمكانه تغيير المظهر والشكل وتسريحة الشعر أكثر من الشعر القصير؛ فالرجال حيوانات بصرية، وتسريحات الشعر المتغيرة باستمرار جذابة للغاية بالنسبة لهم.