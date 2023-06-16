روى أحد المواطنين قصة المأساوية مع المواد المخدرة والتي استمرت لقرابة 20 عاما ضاع خلاله أحلامه في الدراسة وانتهى مصيره بالسجن.

وذكر أنه بدأ في التعاطي عندما كان طالبا بالمرحلة المتوسطة من الدراسة حيث شجعه أصدقائه على تعاطي الكبتاجون بحجة أنها تساعد على الدراسة لكن سلوكياته تغيرت للأسوء وتدهور وضعه التعليم وعلاقته مع عائلته، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة السعودية.

ولفت إلى أنه دخل لمرحلة أخرى من الأدمان تعاطى فيها الحشيش المخدر، وبعدها دخل السجن، وعندما خرج عاد للمخدرات وانضم لعصابة، وانتهى الموقف بسجن لمدة 10 سنوات، وخلال هذه المدة اتجه للتعافي حتى تمكن من تحقيق ذلك من خلال جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الجمعية وفرت لها العلاج النفسي والاجتماعي، داعيا المدمنين إلى الرجوع إلى الله والذهاب لجمعية تعافي من أجل التعافي من الإدمان.