شهدت الحياة العاطفية للمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا، تطورات جديدة .

وارتبطت شاكيرا بالنجم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، والذي يصغرها بنحو 7 سنوات.

وأكد المقربون منهما إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.

يذكر أن شاكيرا انفصلت عن لاعب برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه، نهاية العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما أنجبا خلاله طفلين، وذلك بعدما اكتشفت أن بيكيه كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.