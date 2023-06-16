دخل نادي اشبيلية الاسباني وعدة اندية ايطالية في منافسة لضم المدافع سيرجيو راموس.

ويرغب نادي اشبيلية الاسباني وعدة اندية ايطالية في التعاقد مع المدافع سيرجيو راموس رغم ذلك العرض السعودي الفلكي مازال مطروح على اللاعب لكن زوجة اللاعب هي العائق حتى الان.

ويفكر الأهلي في ضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى النادي الأهلي، كما أن راموس فضّل الأهلي على ناديين سعوديين آخرين تقدما بعروض للاعب أيضًا.

وينتهى عقد راموس رفقة فريقه القديم، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم المنقضي، وأعلن أنه لن يمدد عقده مع الفريق الباريسي ليصبح لاعبًا حرًا.