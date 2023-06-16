قال حارس ‎النصر السابق الأرجنتيني أوجستين روسي إن تجربة اللعب في السعودية جميلة ، لأنها ثقافة جديدة وحياة جديدة تماماً ، وكنت بها لمدة أربعة أشهر، ولكن لديها إيجابيات وسلبيات.

وأشار أوجستين روسي: وصلت لنادي ‎النصر بسبب إصابة ديفيد أوسبينا اضطررت إلى اللعب بعد يومين، دون معرفة اللغة أو زملائي ، وكان حظي سيئا لأنه غادرنا بطولة الكأس ثم لم يكن لدي ثقة من المدرب.

ولفت: كريستيانو رونالدو محترف للغاية ، وهو يـصل للتدريبات مبكرًا ، وكان شخصا تنافسياً للغاية ويأخذ التدريبات على محمل الجد.

وأوضح: كانت تربطني علاقة جيدة جداً مع كريستيانو رونالدو، مشيرا: شاركت قليلاً مع ليونيل ميسي و شاركت المزيد مع كريستيانو رونالدو وهم مختلفون، ولكن هم الأفضل في هذين العقدين تقريبا.

وتابع: الدوري السعودي جيد، لكن لابد عليك التكيف مع ثقافتهم وتغير الأوقات ودرجات الحرارة، مبينا: كريستيانو رونالدو أخبرنا أنه يريد الاستمرار في تحقيق الألقاب.