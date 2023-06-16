أشادت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزوجها وطريقته في إدارة شؤون بلاده بعكس ما حدث من ارتكاب وفوضى في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.

وقالت جيل:”لدى جو بايدن طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ 40 من عمره. انظروا إلى كل ما فعله في السنوات الثلاث الماضية. في الإدارة الحالية، جمع بايدن كلا الجانبين، الجمهوريين والديمقراطيين”، وفقا لما ذكرته بقناة العربية.

وأكدت أن بايدن لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في الولايات المتحدة، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء كورونا.

وأضافت أن على الناس عدم النظر إلى عمر زوجها، بل عليهم النظر إلى ما أنجزه، وما يفعله الآن، وما الذي سيستمر في فعله لشعب الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها تحاول ألا تستمع إلى ما يقوله ترامب عن عائلتها.

أشادت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزوجها وطريقته في إدارة شؤون بلاده بعكس ما حدث من ارتكاب وفوضى في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.