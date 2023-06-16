قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الامام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني إن عملية الاستعداد لاجازة الصيف تعتمد على التخطيط المالي التي تقوم به الأسرة.
وأشار محمد مكني: من المفترض على الأسر الذي يريدون قضاء اجازتهم داخل المملكة أو خارجها بأنه يتم الاستعداد من خلال إعداد ميزانية مسبقة بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع: يجب حساب حدود الميزانية التي يمكن صرفها خلال هذه الفترة، والبدء بعملية الحجوزات وتحديد الأماكن السياحية التي نرغب في زيارتها، مضيفا: يجب التركيز على مسألة حجوزات الطيران لأنها مكلفة وأيضا السكن يجب الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات ويجب الحجز المبكر من أجل اختيار الأنسب.
مالك وأعمالك |
كيف تستعد ماليا في الإجازة الصيفية؟ وتتجنب الصرف العشوائي ؟
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د. محمد مكني@msmakni#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/YBulJorL9V
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 16, 2023
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