قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الامام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني إن عملية الاستعداد لاجازة الصيف تعتمد على التخطيط المالي التي تقوم به الأسرة.

وأشار محمد مكني: من المفترض على الأسر الذي يريدون قضاء اجازتهم داخل المملكة أو خارجها بأنه يتم الاستعداد من خلال إعداد ميزانية مسبقة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع: يجب حساب حدود الميزانية التي يمكن صرفها خلال هذه الفترة، والبدء بعملية الحجوزات وتحديد الأماكن السياحية التي نرغب في زيارتها، مضيفا: يجب التركيز على مسألة حجوزات الطيران لأنها مكلفة وأيضا السكن يجب الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات ويجب الحجز المبكر من أجل اختيار الأنسب.