كشف الصحفي الرياضي، محمد البركاتي، عن سبب تأخر إعلان انضمام النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي إلى نادي الاتحاد.

وتوقع أن يكون سبب تأخر هذا الإعلان هو تأخر الفحوصات الطبية للاعب، مؤكدا أن كل المؤشرات تشير إلى اقتراب اللاعب من الاتحاد وسيكون الإعلان قريبا، وذلك وفقا لما ذكره بقناة mbc.

وأكد أن حسان تمبكتي لاعب واعد إلا أن نادي الاتحاد يحتاج لبديل أجنبي لتعويض مكان أحمد حجازي المصاب حاليا، لافتا إلى أن مكان حجازي لا يعوضه إمكانيات تمبكتي.

وأضاف أنه يتمنى أن يعطي عبدالرزاق حمدلله الفرصة لكريما بنزيما، معتبرا خروج حمدالله أمر منطقي، مستبعدا انتقال حمدالله لأندية أخرى في روشن.