تطوع أحد المواطنين في عرعر لخدمة الحجاج منذ أكثر من 30 عاما لمساعدتهم في التنقل من عرعر إلى مكة.

وذكر المسن عايض الجرهدي أنه بدأ في نقل الحجاج من عرعر إلى مكة بسيارته الخاصة بشكل مجاني منذ 1981، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

واستعرض ذكرياته بشأن الحج والحجاج مشيرا إلى أن رمي الجمرات قديما كان يحدث فيه قتال وزحام إلا أنه بفضل الدولة تم بناء عدة أدوار سهلة رمي الجمرات.