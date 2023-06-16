بات انتقال نجم الوسط الفرنسي نغولو كانتي لنادي الاتحاد وشيكاً، بعد أن ينتهي مما يتعلق بالكشف الطبي.

وقال ديديه ديشان: لن أغلق الباب أمام أي لاعب لمجرد كونه يلعب في الدوري السعودي، سوف أتابع كل اللاعبين الذين سيرحلون إلى هناك، فتلك اختياراتهم ولا أتدخل فيها”.

وأشار: ما يهمني بالأساس مستواهم الفني ولياقتهم البدنية، وبالنسبة لكانتي تحديداً، فأعتقد أنه سيتم استدعاؤه لمنتخب فرنسا حتى لو لعب في الدوري السعودي سأتابعه.

وتابع: أيهما أفضل؟ أن يلعب كانتي في الدوري السعودي أم ألا يلعب مطلقاً؟ انتقاله لدوري لا يلعب فيه 60 مباراة في الموسم ليس أمراً مقلقاً، بل ربما يكون أمراً إيجابياً، وهو لا يختلف كثيراً عن وضع أوليفييه جيرو.