وجه أحد الإعلاميين المصريين مناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحجاج المصريين.

وقال الإعلامي المصري مصطفى بكري أنه يوجه رجاء ونداء إلى سمو ولي العهد بأن يتم التعامل مع الحجاج المصريين بالجنية المصري، لكون أن المصريين لديهم مشكلة صرافة في البلاد.

وقد أثارت مناشدة بكري الجدل، حيث اتفق معها البعض، فيما سخر آخرون منها ومن بينهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس الذي علق على مناشدة البكري وقال :”يا عم ارحمنا من فضلك …..بهدلتنا”.