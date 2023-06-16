وصل رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء اليوم بعد نجاح مهمتهما الفضائية التي استمرت 10 أيام في أو رحلة فضائية سعودية نحو الفضاء.
واحتفت الخطوط السعودية بروّاد الفضاء في رحلة العودة إلى أرض الوطن بعد نجاح المهمة العلمية بالانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.
وعلقت الخطوط السعودية: وللرحلة بقية، أسعدتم الشعب ونسعد بصحبتكم إلى أرض الوطن.
يذكر أن ريانة برناوي وعلي القرني،هما أول رائدي فضاء من المملكة يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة خاصة، وتبلغ ريانة برناوي، من العمر 34 عاما وهي عالمة الطب الحيوي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، أما علي القرني والذي يبلغ من العمر 31 عاما فهو طيار مقاتل في سلاح الجو الملكي.
الآن.. وصول رائدي الفضاء السعوديين #ريانة_برناوي و #علي_القرني إلى مطار الملك خالد بـ #الرياض بعد نهاية رحلتهم #نحو_الفضاء#السعودية
عبر:@H_alshehri81 pic.twitter.com/W6PpVifk6Q
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023
#نشرة_الرابعة | رائدا الفضاء السعوديان ريانة وعلي يصلان مطار #الرياض مساء اليوم بعد نجاح مهمتهما الفضائية @Astro_Rayyanah@AstroAli11 pic.twitter.com/0VSFwjHYd5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023
وللرحلة بقية.. ✈️
أسعدتم الشعب ونسعد بصحبتكم إلى أرض الوطن 🇸🇦👨🏻🚀🧑🏻🚀
@Astro_Rayyanah و @AstroAli11#نحو_الفضاء#الخطوط_السعودية pic.twitter.com/7oocjHCfXE
— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 16, 2023
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