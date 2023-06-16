وصل رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء اليوم بعد نجاح مهمتهما الفضائية التي استمرت 10 أيام في أو رحلة فضائية سعودية نحو الفضاء.

واحتفت الخطوط السعودية بروّاد الفضاء في رحلة العودة إلى أرض الوطن بعد نجاح المهمة العلمية بالانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وعلقت الخطوط السعودية: وللرحلة بقية، أسعدتم الشعب ونسعد بصحبتكم إلى أرض الوطن.

يذكر أن ريانة برناوي وعلي القرني،هما أول رائدي فضاء من المملكة يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة خاصة، وتبلغ ريانة برناوي، من العمر 34 عاما وهي عالمة الطب الحيوي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، أما علي القرني والذي يبلغ من العمر 31 عاما فهو طيار مقاتل في سلاح الجو الملكي.