تحدثت الأخصائية النفسية إيمان اللافي، عن علاقة الطلاق بكون الزواج تقليدي أو عن حب.

وقالت إيمان اللافي إن الطلاق ليس له علاقة بكون الزواج تم بشكل تقليدي أو عن حُب، مشيرة إلى أن الاستعداد النفسي، والمعرفة الواضحة بين الطرفين أهم أشياء قبل قرار الزواج.

وتابعت: الكل يخبي وقت الخطوبة، ولا أحد يتغير بعد الزواج، محذرة من الدخول في علاقة عاطفية مع صاحب الشخصية “السامة” قائلا: بعدما يحبه شخص ينسحب تدريجيا ويبحث عن فريسة أخرى.

الأخصائية النفسية إيمان اللافي: الطلاق ليس له علاقة بكون الزواج تم بشكل تقليدي أو عن حُب@EmanAlLafi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HrszLCJAY5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2023

الأخصائية النفسية إيمان اللافي: الاستعداد النفسي، والمعرفة الواضحة بين الطرفين أهم أشياء قبل قرار الزواج@EmanAlLafi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4W8omx3pnA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2023