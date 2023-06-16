حظي رائد الفضاء علي القرني باستقبال حافل لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد بالرياض.

وعندما شاهد القرني والده في انتظاره أسرع لاحتضانه وعانقه بشدة ثم قبل رأسه واستكمل مصافحة من قدم لاستقباله من معارفه وأسرته، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني وصلا إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء اليوم بعد نجاح مهمتهما الفضائية التي استمرت 10 أيام في أول رحلة فضائية سعودية نحو الفضاء.