حظي رائد الفضاء علي القرني باستقبال حافل لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد بالرياض.
وعندما شاهد القرني والده في انتظاره أسرع لاحتضانه وعانقه بشدة ثم قبل رأسه واستكمل مصافحة من قدم لاستقباله من معارفه وأسرته، وفقا لـ”العربية”.
يذكر أن رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني وصلا إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء اليوم بعد نجاح مهمتهما الفضائية التي استمرت 10 أيام في أول رحلة فضائية سعودية نحو الفضاء.
أول لقاء بينهما بعد رحلة الفضاء..
عناق حار بين رائد الفضاء السعودي #علي_القرني ووالده في مطار الملك خالد بـ #الرياض #نحو_الفضاء #السعودية
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@H_alshehri81 pic.twitter.com/4n26aKKTdy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023
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