أصدر نادي أرسنال قرارا بالتخلي عن خدمات 10 لاعبيه هذا الصيف، بعد خسارة النادي للقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لصالح نادي مانشستر سيتي.

وضمت قائمة الراحلين لاعبين من الفريق الأول والفريق تحت 23 عاما وتحت 18 عاما.

وجاءت قائمة اللاعبين العشرة الذي سيغادرون أرسنال كالتالي:زاك رهبة، جويل إديو، جورج لويس، اينسلي ميتلاند-نايلز، مات سميث، توم سميث، كليل جرين، وألكسندر كوفاسيفيتش، وتينو كوامينا، وماثيوس روبرتس.

وينتهي عقد ريس نيلسون أيضا نهاية الشهر الحالي، لكن المفاوضات جارية معه لتمديد عقده.

يذكر أن أرسنال فرط في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي للمرة الأولى منذ العام 2004، لصالح مانشستر سيتي.