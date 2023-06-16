تلقى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك المصري، عروض سعودية وتركية للرحيل عن الفريق في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ويفكر أحمد سيد في خوض تجربة جديدة بدايةً من الموسم الرياضي المقبل، وتبين أن العروض المرسلة للزمالك من أجل زيزو هي من ناديين في الدوري التركي، سيخوضان مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة إلى نادٍ سعودي.

يذكر أن أحمد سيد زيزو انضم إلى الزمالك في يناير من عام 2019 قادماً من موريرنسي البرتغالي، وقد خاض اللاعب 191 مباراة مع الفريق الأبيض بكافة البطولات وسجل 56 هدفاً وصنع 52 تمريرة حاسمة.