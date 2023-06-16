حسم المركز الوطني للتخيل والتمور حقيقة ما تم تداوله في مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول أن التمور الفاتحة اللون هي معالجة بالإشعاع أو الليزر.

وأكد المركز عدم صحة المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أن التمر المكنوز ذي اللون الفاتح معالج بالليزر، لافتا إلى أن لون التمور بشكل عام يتأثر بعدة أسباب أهمها العوامل الطبيعية والمناخية لمناطق الإنتاج كنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وطبيعة التربة والتي لهما تأثير مباشر على لون الثمار فكلما زادت الرطوبة والحرارة يميل اللون إلى الداكن وكلما كان الجو جافا والتربة غير طينية يميل اللون إلى الفاتح، إضافة إلى بعض الممارسات التي تؤثر على لون الثمار كبرامج التسميد وطبيعة اللون الأساس لصلف التمر.

وشدد المركز على أهمية اعتماد التخرين من خلال التبريد أو التجميد لكونه يساعد على احتفاظ التمور بلونها الأصلي حسب طبيعة الإنتاج .

كما أكد المركز على أهمية الممارسات الزراعية الجيدة كالتخفيف وترشيد استهلاك المياه وغيرها والتي من الممكن لكل مزارع الحصول عليها من أكاديمية النخيل والتمور الإلكترونية.