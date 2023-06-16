تواجه بعض السيدات الحوامل مشكلة الحموضة وارتجاع المرئ، ويكون الأمر مزعج ومؤلم لدى بعضهن.

وأكدت بدرية النوح، استشارية طب النساء والولادة، أن المشي مهم جداً للمرأة الحامل لتجنب الحموضة وارتجاع المريء، كما نصحت بأن تتناول المرأة القليل من المياه أثناء المشي، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشددت على أن تمشى المرأة 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة، وكذلك تجنب النوم على الظهر، وأن ترفع الوسادة 15سم، وتجنب الأطعمة الحارة أو الحامضة، وأن تتناول 6 وجبات خفيفة.

كما نصحت بتناول الزبادي أكثر من الحليب البارد، مشيرة إلى أن ارتجاع المريء له علاقة بجرثومة المعدة، لافتة إلى أن مع الحمل ترتفع بعض الهرمونات وترتخي حركة الإمعاء والمعدة، وبالتالي فأن الحموضة تخرج من المعدة إلى المرئ فيحدث غثيان، كما أن بعض الفيتامينات أو الحديد قد يسببان الغثيان للمرأة الحامل.

بدرية النوح – استشارية طب النساء والولادة: هذه أهم أسباب الحموضة وارتجاع المريء لدى المرأة الحامل@dr_badria#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MExqJ8bQsn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2023

بدرية النوح – استشارية طب النساء والولادة: ننصح بالزبادي أكثر من الحليب البارد للمرأة الحامل التي تعاني من الحموضة@dr_badria#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bJBmEMF07D — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2023