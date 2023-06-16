قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن موسم الغبرة” تُطلق هذه التسمية من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو “45”تزيد او تقل ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس قد يتقدم قبل ذلك بعدة ايام ويوافق هذا العام 1444هـ اواخر شهر ذي القعدة حتى أواخر شهر محرم 1444هـ.

وأشار عبدالعزيز الحصيني: تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر، موضحا أن موسم الغبرة يؤثر على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة الى سواحل الباحة وعسير وجازان احيانا يرتفع الى مرتفعات الباحة وعسير وان كان بشكل أقل.

وتابع: سرعة الرياح المتوقعة ما بين 20-70 كم وهي رياح موسمية سنوية قد يستمر الغبار احيانا في بعض الأيام عدة ساعات.